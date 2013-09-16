الشرطة ومسلحون وعدد من أهالي المحلة يفضون مسيرة لأنصار مرسي

طاردت قوات الشرطة مع مسلحين وعدد من الأهالي، مساء الأحد، مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، ما أدى إلى فضها، فيما ألقت الشرطة القبض على اثنين قالت إنهما من منظمي المسيرة.

كان العشرات من أنصار مرسي نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجد السعد بمنطقة محب التابعة لدائرة أول المحلة، ثم تحولت إلى مسيرة اتجهت بطريق شارع مكتب العمل، رفعوا خلالها لافتات مناهضة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة لرفع إشارات «رابعة».

كما رددوا العديد من الهتافات منها: «الانقلاب هو الإرهاب»، وارحل يا سيسي»، فيما هاجم عدد من الأهالي يعاونهم عدد من العناصر المسلحة وقوات الشرطة المسيرة، مما دفع أنصار مرسي إلى الهروب والتفرق في الشوارع الجانبية، بينما تمكنت الشرطة من ضبط اثنين منهم، وتم اصطحابهم إلى قسم شرطة أول المحلة.