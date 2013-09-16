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إعصار قوي يهدد جنوب وشرق اليابان

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إعصار قوي يهدد جنوب وشرق اليابان إعصار قوي يهدد جنوب وشرق اليابان

كتب : ا ف ب الإثنين 16-09-2013 01:46

بدأ الإعصار مان-يي القوي، أمس، عبور اليابان حيث تحذر مصالح الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية، وتهدد العاصفة ببلوغ محطة فوكوشيما النووية اليوم؛ حيث يعمل العمال لتدارك الأمر بسرعة.

ويعد هذا هو الإعصار الثامن عشر في الموسم في أسيا، وصل أمس إلى أجواء جزيرة شيكوكو اليابانية الجنوبية ويترافق مع رياح بسرعة 144 كلم في الساعة.

ويتوقع أن يضرب صباح اليوم القسم الجنوبي من هونشو كبرى جزر اليابان مرورا بمقاطعة شيزوكا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وينتقل لاحقا إلى طوكيو حوالي الظهر ثم يعبر منطقة شمال شرق البلاد؛ حيث تقع فوكوشيما وحيث تتواجد المحطة النووية التي تضررت بزلزال وتسونامي 11 مارس 2011 وهي تواجه لذلك كل الاحتمالات.

وأعلنت شركة طوكيو الكتريك باور التي تشغل المحطة، أنها عززت التجهيزات الأساسية مثل قنوات المياه لتبريد المفاعلات أو المضخات.

وسيتم تعزيز الرافعات ودوريات المراقبة.

ومع ذلك، يخشى من أن تزيد غزارة المياه التي هطلت على المنطقة والتي ستتواصل بغزارة أكبر، كميات المياه الكبيرة الملوثة التي دخلت إلى الطابق السفلي من المجمع الذري المعرض للخطر.

وبدأ العمال بضخ مياه الأمطار التي تراكمت أمس في محيط خزانات السوائل ذات الإشعاعات المرتفعة.

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