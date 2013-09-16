تعليم الدواسر يحدث بيانات المعلمين لحركة النقل

خالد العصيمي (الدوادمي)

دعا مدير التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد بن ماجد الصقر جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس التابعة للإدارة والراغبين في دخول حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الجديد 1434/1435هـ إلى سرعة تحديث بياناتهم في برنامج التكامل الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس 27/11/1434هـ.وأوضح المساعد للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان أن الإدارة أصدرت تعميما للمدارس بشأن تحديث بيانات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وحركة نقل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1434/1433هـ، وسعي وزارة التربية والتعليم للبحث عن كافة السبل التي تحقق الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات.من جهته، أكد مدير شؤون المعلمين عايض بن مجلي آل مجلي على ضرورة أن يحظى هذا التعميم الذي يوضح الخطوات الإجرائية لتحديث البيانات وضوابط حركة النقل الخارجي اهتمام مديري ومديرات المدارس وسرعة العمل بموجبه ومتابعة تحديث البيانات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وتسجيل رغبات طالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات باتباع الخطوات الواردة في التعميم.وشدد آل مجلي على ضرورة التقيد بالتواريخ المحددة لرفع البيانات وتسجيل الرغبات للمعلمين والمعلمات راغبي النقل الخارجي لهذا العام وذلك تلافيا لحرمان المعلم أو المعلمة من النقل بسب إغلاق البرنامج من قبل الوزارة.