جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن توقع عقدا مع «فالنسيا الأمريكية»

مريم الصغير (الرياض)

وقعت جامعة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عقدا خدميا مع كلية فالنسيا في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية لتأسيس كلية المجتمع التي أنشئت حديثا في العام 1433، وذلك ضمن توجهات الجامعة الطموحة الهادفة إلى بناء استراتيجية شاملة لتطوير برامجها التعليمية وتجويد مخرجاتها من خلال إرساء قواعد التعاون والشراكة بالانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في أعرق الجامعات العالمية.وتسعى الجامعة من خلال هذا العقد إلى تطوير خمسة برامج أكاديمية في قسمي العلوم الإدارية والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في الكلية بالإضافة إلى تقديم التوصيات والمشاركة في تطوير رؤية كلية المجتمع الناشئة ورسالتها وأهدافها ضمن خطة استراتيجية شاملة.وذكرت عميدة الكلية الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي أن كلية فالنسيا ستقدم الخدمات لكلية المجتمع على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى في 1 يوليو 2013 وتشمل المراجعة والتحقق والتطوير للمناهج القياسية للبرامج الأكاديمية الخمسة المقترحة مع تقديم التوصيات الملائمة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في الأول من سبتمبر عام 2013 وتشتمل على التصميم وتطوير الرسالة والرؤية والخطة الاستراتيجية لكلية المجتمع الجديدة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وسوف يقوم فريق من كلية فالنسيا بزيارة الكلية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.الجدير بالذكر أن كلية فالنسيا قد حصلت مؤخرا على المركز الأول لجائزة أسبن لتميز كليات المجتمع من بين 1200 كلية، ويرجع ذلك إلى معدلات التوظيف العالية في صفوف الخريجين وإلى قوة معدلات النقل والتخرج، خصوصا بين طلاب الأقليات، وحصلت أيضا على المركز الرابع بين الكليات والجامعات التي تمنح درجة المشارك في عام 2011.