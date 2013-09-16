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مواعيد التدريب والانسحاب في التدريب التقني

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مواعيد التدريب والانسحاب في التدريب التقني مواعيد التدريب والانسحاب في التدريب التقني

 خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المتدربين - إدارة القبول والتسجيل عن مواعيد فتح البوابة الإلكترونية، ومواعيد بداية التدريب والانسحاب، ونهاية الفصل للعام التدريبي 1434/1435هـ. وبينت أن إجازة اليوم الوطني توافق يوم 17/11/1434هـ، وإجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 4/12/1434هـ، ويستأنف التدريب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بتاريخ 16/12/1434هـ.يذكر أن نظام الكليات التقنية «النظام الثلثي» يتضمن ثلاثة فصول دراسية، تبدأ في شهر شوال، وكل فصل 14 أسبوعا، 13 منها للدراسة وأسبوع إجازة، ثم يبدأ الفصل الدراسي الجديد، ومدة الدراسة عامان.

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