«المياه» تطلب إزالة التعديات على المشروع التدعيمي

سعود الخزيم (المزاحمية)

أكدت وزارة المياه والكهرباء لـ«عكاظ» أنها طلبت من إمارة الرياض توجيه لجنة التعديات لإزالة تعديات على الأرض الخاصة لمشروع المياه التدعيمي لمدينة الرياض الواقعة بالبخراء جنوب محافظة المزاحمية، بشكل كامل لتتمكن الوزارة من تنفيذ مشروع الرفع المساحي.وأوضح مدير عام مكتب وزير المياه والكهرباء والمشرف العام على العلاقات العامة المهندس فهد بن محمد الخشيم حول استفسار «عكاظ»، أن هذه المنطقة محظورة بموجب الامر السامي الكريم رقم (422/م) بتاريخ 10/10/1417هـ القاضي بعدم التوزيع والحفر والإحداث مع استثناء المزارع القائمة وذلك لتكون منطقة مصادر اضافية لمياه الشرب لمدينة الرياض.وبين أن الوزارة تلقت عدة شكاوى بأن الموقع المشار إليه يتعرض لتعديات مستمرة واحداثات وأنه شكلت لجنة لحصر هذه التعديات أعدت محضرها بتاريخ 16/11/1433هـ، مشيرا إلى أنه تقدم للوزارة عدد من المواطنين باستدعاءات تؤكد استمرار التعديات والإحداثات على هذا الموقع، حيث خاطبت الوزارة الإمارة بذلك في خطاب رقم (1/400) بتاريخ 5/6/1434هـ.وكان عدد من أهالي محافظة المزاحمية والمراكز التابعة لها طالبوا عبر «عكاظ» (13/6/1434هـ) بوقف التعديات على الأرض المخصصة لدعم مشروع مياه منطقة الرياض ومحاسبة من تجرأ وخالف الأوامر الصادرة عليها والتي تقع غرب البخراء على طريق بيشة والتي تبعد 35 كلم تقريبا جنوبي المزاحمية.فيما سبق أن نفى المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة المياه والكهرباء ومدير عام مكتب الوزير المهندس فهد الخشيم علاقة الوزارة بالأرض، نافيا بذلك جميع المخاطبات الدائرة بين وزارة الزراعة والمياه آنذاك وجميع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص والتي تحتفظ «عكاظ» بنسخ منها والتي مضى على صدورها أكثر من 17 عاما.وقال إن الأرض لا تخص الوزارة، والمشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن وما زالت هناك مكاتبات مع جهات أخرى خارج الوزارة حول موضوع تبتير الأرض المخصصة للمشروع، كاشفا عن وجود نزاعات على الأرض وأن الإجراءات خارجة عن مهام الوزارة.