اجتماع تنسيقي لحملة التوعية الصحية لحجاج الشارقة

عقد بإدارة الطب الوقائي بالشارقة اجتماع تنسيقي لحملة التوعية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، يهدف الاجتماع الى توثيق أوجه التعاون والتواصل بين إدارة الطب الوقائي ومنظمي حملات الحج والعمرة بالشارقة للوصول الى أفضل الخدمات الصحية للحجاج بما يضمن لهم أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل وعدم التعرض لأي مشاكل صحية قد تعقيهم عن أداء مناسك الحج.

واشار الدكتور جميل تركي استشاري الوبائيات والمدير الفني لإدارة الطب الوقائي بالشارقة إلى أهمية التطعيم من الامراض المعدية (الحمى الشوكية والانفلونزا الموسمية) وذلك قبل أسبوعين من السفر الى الاراضي المقدسة.

منوها بضرورة التنبيه على الحجاج بمراجعة مراكز الرعاية الصحية الاولية والاطباء المختصين واجراء الكشف والفحوص اللازمة وخاصة للحجاج ذوي الامراض المزمنة مثل امراض القلب - السكرى - ضغط الدم - الربو وغيرها والحالات الخاصة مثل السيدات الحوامل.

من جانبها اشارت الدكتورة امينة هاشم مديرة ادارة التثقيف وتعزيز الصحة الى ضرورة اهتمام أطباء الحملات بمراجعة الحالة الصحية للحجاج قبل السفر وإعداد ملف صحي خاص بكل حاج على حدة، وتوجيه رعاية خاصة لذوي الامراض المزمنة.

كما نوهت بقيام إدراة التثقيف وتعزيز الصحة بإعداد مجموعة من النشرات والملصقات الصحية التي ترشد الحجاج الى الاحتياطات والاجراءات الواجب اتباعها كي تساعدهم على اداء فريضة الحج أداء طيباً وكاملاً.

من جانبها أكدت ندى مفتاح رئيسة الهيئة التمريضية بادارة الطب الوقائي بضرورة تنبيه مسؤولي الحملات على الحجاج بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة عند الحضور لأخذ التطعيمات بضرورة احضار البطاقة الصحية سارية المفعول وإثبات ما يفيد من الحملة بأن الشخص صاحب العلاقة متوجه لأداء العمرة أوالحج.