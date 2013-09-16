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مجلس شرطة دبي النسائي يشيد بدعم «أم الإمارات»

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مجلس شرطة دبي النسائي يشيد بدعم «أم الإمارات» مجلس شرطة دبي النسائي يشيد بدعم «أم الإمارات»

أكدت الدكتورة مشكان العور رئيسة مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع أن المجلس استطاع خلال فترة وجيزة من عمره أن يكون عونا لقضايا الأسرة ويأتي هذا بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة العليا بدولتنا الحبيبة وجهود (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وتوجهت العور بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة ذكرى تأسيس "الاتحاد النسائي العام" في 27 أغسطس عام 1975، مؤكدة أن توجيهات القيادة العليا في شرطة دبي ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، كانت دائما توجه بوصلتنا كإماراتيات بأن نعمل ضمن رؤية وتطلعات قيادتنا العليا وأن نسير على خطى سمو الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية، ومتابعة قضاياها ومعالجة همومها، وتعزيز تواجدها في المناصب القيادية وتحملها أعباء وهموم الوطن باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرار وبناء التنمية المستدامة.

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