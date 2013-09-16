تهور سائقين يؤدي لتدهور 6 مركبات في شارع الظلام

رغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الادارة العامة للمرور في شرطة دبي بشأن تشديد العقوبات في حق السيارات المتسابقة والمتهور على الطرقات، فإنه مازال هناك شباب يصرون على تحدي القانون والشرطة والتسابق بصورة خطرة.

إذ كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور عن تسبب سيارتين يشتبه في أن سائقيهما من أصحاب السوابق المرورية الخطرة في حادث اصطدام وتدهور ست سيارات بشارع يطلق عليه شارع "الظلام" في منطقة الخوانيج نتيجة توقفهما وسط الشارع الذي يتكون من مسارين استعداداً للتسابق.

وأشار اللواء الزفين الى أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة من مساء الجمعة الماضية في الشارع المعروف باسم "الظلام" في منطقة الخوانيج حين توقفت سيارتان من نوع دفع رباعي فجأة وسط الطريق الذي يتكون من مسارين استعداداً للسباق من نقطة الصفر.

ونوه بأنه في هذه الأثناء قدمت سيارتان إحداهما من طراز نيسان باترول والأخرى نيسان أرمادا بسرعة كبيرة في طريقهما الطبيعي وفوجئ سائقاهما بالمركبتين المتوقفتين في الطريق، فحاولا تفاديهما ما أدى إلى انحرافهما واصطدامهما سويا.

فقدان السيطرة

وأكد اللواء الزفين إلى أن المركبة الأولى نيسان باترول تدهورت واستقرت في منطقة رملية نتيجة عدم تمكن سائقها من السيطرة عليها، فيما اصطدمت المركبة الأخرى "أرمادا بعدة سيارات متوقفة على جانب الطريق فأحدثت أضرارا كبيرة بها ثم استقرت مجددا في الاتجاه المعاكس.

وأضاف اللواء الزفين أن السيارتين أغلقتا الشارع السريع وكادتا تتسببان في وقوع مزيد من الحوادث حيث فوجئت بهما سيارتان أخريان كانتا تسيران في طريقهما الطبيعي ما أدى إلى تدهور إحداهما واصطدام الأخرى في أربع سيارات متوقفة على كتف الطريق، فيما فر السائقان المتسببان بطريقة غير أخلاقية من دون أن يفكرا في الاطمئنان على السائقين الآخرين أو مساعدتهم.

وأفاد اللواء الزفين الى أنه يجري حاليا دراسة موقع الحادث وتكثيف الدوريات الأمنية في هذه المنطقة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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