شرطة دبي تحصد 9 جوائز من قمة التدريب في أميركا

قال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، إن القيادة العامة قد حصدت حصة الأسد في حفل توزيع جوائز منظمة الأفكار الأميركية في قمة التدريب الـ71 التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن حصلت على تسع جوائز، منها جائزة خاصة عن فئة أفضل تنفيذي لنظام الاقتراحات، وخمس جوائز ذهبية عن فئة السلامة، وفئة قائد الاقتراحات وفئة المقيم العام وفئة فريق العمل، وثلاث جوائز برونزية عن فئة أفضل برنامج وفئة فكرة العام وفئة الفكرة الخضراء.

نجاحات متتابعة

وأشار العبيدلي إلى أن شرطة دبي تتابع سلسلة إنجازاتها العالمية، بعد أن حصلت في وقت سابق على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين، واعتماد المنظمة البريطانية للأفكار لفئة البلاتينيوم بتقدير 99% كأول مؤسسة تحصل على هذا التقدير في تاريخ منظمة الأفكار البريطانية"، وجائزة نيوزلندا للتميز عن فئة المقارنات المرجعية، وجائزة التميز من المنظمة الأميركية للأفكار، وجائزة المركز الثاني في فئة أفضل نظام اقتراحات في القطاع الحكومي من المنظمة الألمانية للأفكار، والجائزة الدولية للجودة والإبداع والتميز، وجائزة التكنولوجيا البلاتينية للجودة عن فئة التميز، وأفضل اسم مؤسسي عن فئة أفضل اسم مؤسسي.

قائد الاقتراحات

وتسلم اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، الجائزة الذهبية عن فئة قائد الاقتراحات من السيدة ديانا الن رئيس المنظمة، والسيدة بولا ديفز المدير التنفيذي، وتسلم العقيد أحمد عتيق المقعودي، مدير إدارة الوقت، الجائزة الذهبية عن فئة التواصل المتميز، وتسلم المقدم عبدالله حسن الخياط، مدير إدارة العمليات الإدارية والتطوير، الجائزة البرونزية عن فئة أفضل برنامج، وجائزة الفئة الخاصة لأفضل تنفيذي لنظام الاقتراحات، وتسلم الرائد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي، الجائزة الذهبية عن فئة المقيم العام، والنقيب مطر المزروعي تسلم الجائزة الذهبية عن فئة فريق العمل، والملازم اول خالد عبدالله مراد الجائزة البرونزية عن فئة فكرة العام، والرقيب أول جواد حسن الجائزة البرونزية عن فئة الفكرة الخضراء.

أفكار إبداعية

أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي أن شرطة دبي تولي الأفكار الإبداعية والمتميزة اهتماماً كبيراً، بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام، ومتابعة نائبه اللواء خميس مطر المزينة، وتحرص باستمرار على تكريم الموظفين المبدعين وأصحاب الاقتراحات المطبقة في حفل سنوي برعايتها وحضورها، الأمر الذي يخلق بيئة محفزة على المبادرة والمشاركة في نظام الاقتراحات.