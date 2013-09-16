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20 طفلا يلتحقون بمركز دبي للتوحد العام الحالي

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20 طفلا يلتحقون بمركز دبي للتوحد العام الحالي 20 طفلا يلتحقون بمركز دبي للتوحد العام الحالي

استقبل مركز دبي للتوحد في صفوفه هذا العام عدداً إضافياً من الطلبة الجدد الذين بلغوا 20 طالباً وطالبة ممن يعانون من اضطراب طيف التوحد وذلك بعد افتتاحه لثلاثة فصول دراسية جديدة وخمس وحدات علاجية، مقدماً بذلك خدماته لأكثر من 60 طفلاً مصاباً بالتوحد مع أسرهم.

كما اعتمد مركز دبي للتوحد هذا العام المنهج التأهيلي الإلكتروني (ACE) Autism Curriculum Encyclopedia، المصمم للطلبة المصابين بالتوحد وذلك ليتم تطبيقه في صفوف المركز ابتداءً من هذا العام بالإضافة إلى تقديمه للخدمات المتخصصة مثل التشخيص.

والتقييم وتوفير البرامج العلاجية كالتربية الخاصة والعلاج الوظيفي والحركي وعلاج النطق والعلاج النفسي والموسيقي والعلاج بالفن والبرامج الخاصة كبرنامج التربية الدينية "إلا صلاتي"، كما يقدم المركز الأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل واللعب مع الدلافين وغيرها من العلاجات الحيوية والضرورية لأطفال التوحد.

وقالت هيولي مراد، رئيسة وحدة الاتصال والأعمال في المركز: "بذل المركز جهوداً مضاعفة لزيادة وتوسعة مرافقه كما أن تكاتف الجهود بين المركز وأفراد المجتمع ومؤسساته كان له الفضل الكبير في اتاحة الفرصة لعشرين عائلة جديدة كان يعاني أبناؤها المصابون بالتوحد من عدم الحصول على الرعاية والبرامج العلاجية اللازمة".

من جانب آخر، قام المركز بوضع خطة تدريبية شاملة لتلبية احتياجات الكادر التعليمي وأسر الطلبة المصابين بالتوحد وذلك لرفع مستوى أداء العاملين بشكل مستمر وفقاً للمعايير الدولية وكذلك تأهيل ذوي الطلبة وتعريفهم بكيفية التعامل مع المصابين بالتوحد وشملهم في أنشطتهم اليومية.

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