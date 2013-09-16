هيئة الطرق توقع عقد تشغيل الترام مع شركة سيركو

وقعت هيئة الطرق والمواصلات عقد تشغيل نظام ترام دبي مع شركة سيركو البريطانية لمدة 75 شهرا، اعتبارا من شهر أغسطس 2013، منها 15 شهراً للتجهيز للتشغيل، من خلال تعيين وتدريب الموظفين، وخمس سنوات مدة التشغيل، وتبلغ قيمة عقد التشغيل 105 ملايين درهم، في حين سيتولى المقاول المنفذ للمشروع (تحالف شركتي ألستوم وبي سكس العالميتين) صيانة نظام الترام لمدة 13 سنة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات إضافية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وعن شركة سيركو، ديفيد كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا، بحضور عبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعبدالله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي، وعبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة، ومن شركة سيركو ظفر راجا المدير التنفيذي لسيركو الشرق الأوسط.

وتيرة متسارعة

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي: شهد مشروع ترام دبي، الذي تم تخطيطه وتصميمه وتنفيذه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير نظام مواصلات متطور يخدم منطقة جميرا بيتش رزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح، تطوراً كبيراً في سير العمل في الفترة الماضية.

ولعل اهم هذه المراحل هي بدء إجراء الفحص الفني التجريبي للترام على مسار الاختبار في مصنع شركة ألستوم في فرنسا، والذي يتم خلاله فحص اختبار أنظمة السلامة، ونظام الدفع الكهربائي لعربات الترام، وأنظمة الكوابح، والتوقف المفاجئ في حالات الطوارئ، واختبار التغذية الكهربائية الأرضية على مسار الترام، وكذلك اختبار التغذية العلوية التي سيتم استخدامها في المرآب، إلى جانب عملية تشغيل أبواب القطار.

مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم فور وصول قطارات الترام إلى دبي في شهر ديسمبر المقبل بإجراء فحص تجريبي آخر في موقع المسار، وستستمر هذه التجارب حتى موعد التشغيل الرسمي للترام في شهر نوفمبر 2014.

مناقصة واختيار

وأكد حرص هيئة الطرق والمواصلات الدائم على الإسهام الفاعل في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية حديثة تجمع بين كل عناصر التقدّم والحداثة، ومنها وسائل النقل الجماعي الأكثر تطوّرا على مستوى العالم، لتجعل من هذه المدينة النابضة بالحياة واحدة من أسرع مدن العالم نموّا في جميع المجالات وعلى كافة الصعد.

وقال: تم اختيار شركة سيركو لتشغيل نظام ترام دبي، بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة، تقدم لها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وصيانة القطارات، وبعد تحليل العروض المقدمة تم ترشيح شركة سيركو لتقديمها أفضل العروض، مشيرا إلى أن الشركة لها خبرة في تشغيل وصيانة عدد من خطوط المترو والقطارات في أوروبا وأستراليا.

فخامة وأمان

يمتد مشروع ترام دبي لمسافة 14.6 كم على طول شارع الصفوح، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ 10.6 كيلومترات منه، تبدأ من منطقة المرسى وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، وتضم شبكة الترام 17 محطة للركاب، سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ 11 محطة، موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية على امتداد مسار الترام، ويتألف الأسطول من 11 تراما في المرحلة الأولى، يضاف لها قرابة 14 تراما في المرحلة الثانية.

ليصبح المجموع 25 تراما، ويتوقع أن يستخدم الترام في المرحلة الأولى قرابة 27 ألف راكب في اليوم عند بداية التشغيل في 2014، ثم يرتفع العدد ليصل إلى 66 ألف راكب يومياً في عام 2020. يبلغ طول القطار الواحد للترام 44 مترا، وتقدر سعة الترام الواحد بحوالي 300 راكب.

تميز عالمي

يعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام التغذية الكهربائية الأرضية على كامل الخط، دون الحاجة لأسلاك الكهرباء العلوية، كما يعد النظام الأول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب والمتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.