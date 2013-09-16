بالصور.. الجيزة تكثف أعمال النظافة استعدادا للموسم الدراسى الجديد

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة لرفع المخلفات من أمام المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وشدد الدكتور على عبد الرحمن- محافظ الجيزة- على رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة حول المدارس ومنع أى إشغالات حول أسوار المدارس.

وأضاف عبد الرحمن لــ"اليوم السابع"، أنه لابد من إزالة ورفع أى إشغالات تعوق حركة دخول الطلاب للمدارس، لافتا إلى تواجد الحملات بصفة مستمرة حول المدارس؛ وذلك لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسى الجديد.

وأكد اللواء أحمد هانى- السكرتير العام المساعد والمشرف العام على الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة- بأنه تم بالفعل تشكيل مجموعات عمل من عمال النظافة، ومعهم سيارات نصف نقل؛ وذلك بالتنسيق مع مديرى المدارس ومسئولى الأحياء؛ حيث قامت مجموعات العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الداخل والخارج مع الاهتمام بأعمال النظافة حول المدارس بصفة يومية.