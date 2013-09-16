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ممثل المصريين بالخارج بالـ50 :سأتقدم بـ3 مطالب للجنة تعديل الدستور

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ممثل المصريين بالخارج بالـ50 :سأتقدم بـ3 مطالب للجنة تعديل الدستور ممثل المصريين بالخارج بالـ50 :سأتقدم بـ3 مطالب للجنة تعديل الدستور

قال ولاء مرسى ممثل المصريين فى الخارج بلجنة تعديل الدستور أنه سيلتقى اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحا بسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه هناك 3 مقترحات أساسية سيتم عرضها على "عاشور" تتمثل فى توفير العدالة الاجتماعية للمصريين بالخارج ومساواتهم بالمصريين فى الداخل من حيث القوانين والمعاشات والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن دفع التأمينات يتم بواسطة السفارة مما سيجلب العملة الصعبة لمصر من جميع دول العالم.

وأكد "مرسى" أن ثانى المطالب هو حق التصويت فى الانتخابات بواسطة جواز السفر وليس عبر الرقم القومى لأن المصريين فى الخارج والذى يبلغ عددهم 10 ملايين مصرى لا يملكون الرقم القومى.

وأوضح أن ثالث هذه المقترحات تتمثل فى تشكيل مفوضية خاصة للمصريين لنقل مشاكل وطلبت المصريين إلى دولة مباشرة، بعيدا عن وزارة القوى العاملة والهجرة التى لها مشاكلها للعمالة الداخلية.

وكشف "مرسى" أنه سوف تعقد لجنة استماع لهذه المقترحات فى إحدى اللجان الفرعية الخاصة بلجنة تعديل الدستور الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

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مصر 365