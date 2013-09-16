جهاز البيئة بالدقهلية والغربية يبدأ حملات فحص عوادم السيارات

قال الدكتور أحمد أبو السعود مدير الإدارة المركزية لقطاع الفروع بوزارة البيئة إنه قامت وزارة البيئة من خلال فرعى الجهاز بالدقهلية والغربية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامه لشرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ حملات فحص عادم السيارات على الطريق.

وأشار أبو السعود فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه شملت الحملات 511 سيارة أسفرت عن 420 سيارة مطابقة للاشتراطات البيئية منها 191 سيارة بنزين و229 سولار، بالإضافة إلى 91 سيارة مخالفة منها 49 بنزين و42 سولار، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اصحاب السيارات المخالفة.