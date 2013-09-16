أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جهاز البيئة بالدقهلية والغربية يبدأ حملات فحص عوادم السيارات

Google+ Print
جهاز البيئة بالدقهلية والغربية يبدأ حملات فحص عوادم السيارات جهاز البيئة بالدقهلية والغربية يبدأ حملات فحص عوادم السيارات

قال الدكتور أحمد أبو السعود مدير الإدارة المركزية لقطاع الفروع بوزارة البيئة إنه قامت وزارة البيئة من خلال فرعى الجهاز بالدقهلية والغربية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامه لشرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ حملات فحص عادم السيارات على الطريق.

وأشار أبو السعود فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه شملت الحملات 511 سيارة أسفرت عن 420 سيارة مطابقة للاشتراطات البيئية منها 191 سيارة بنزين و229 سولار، بالإضافة إلى 91 سيارة مخالفة منها 49 بنزين و42 سولار، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اصحاب السيارات المخالفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365