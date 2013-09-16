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ضبط طبيب ومهندس زراعي من المتورطين باحداث العنف بسوهاج

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ضبط طبيب ومهندس زراعي من المتورطين باحداث العنف بسوهاج ضبط طبيب ومهندس زراعي من المتورطين باحداث العنف بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

تمكنت قوة أمنية من فرع الامن العام وادارة الامن الوطني بمحافظة سوهاج من ضبط شخصين  من انصار الرئيس المعزول من المتورطين في الاعتداء علي بعض سيارات الشرطة وحرق بعض المنشئات العامة والخاصة والاعتداء علي كنيسة مارجرجس واحراق المبني الاداري وبعض محتواياتها علي خلفية احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما اعقبه من حالة الفوضي التي تسبب بها انصار الرئيس المعزول .

حيث تم ضبط حسام الدين مدحت سن 38 طبيب بشري ومحمد العربي خلف احمد سن 31 مهندس زراعي وكلفت ادارة البحث الجنائي بتحديد وضبط باقي المتهمين بالاحداث وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق .

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