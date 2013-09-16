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حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى": كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام والكسور؟

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حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى": كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام والكسور؟ حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى": كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام والكسور؟

تعتبر منظمة الصحة العالمية مرض هشاشة العظام القاتل الصمت، وعلى عكس ما يعتقد هشاشة العظام ليست لها أعراض تُذكر، بل على العكس تمامًا وما يشعر به المريض من الآلام بفقرات العظام، إنما هى نتيجة مضاعفات المرض.

ويقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" إن الوقاية خير من العلاج لذلك من الأسهل أن تقى نفسك وأسرتك من مرض هشاشة العظام، من خلال نصائح سهلة وبسيطة، أولا يجب أن تحرص على تناول الحليب ومشتقاته وأن تقلل من تناول البروتينات.

بالإضافة إلى الابتعاد تمامًا عن التدخين والكحوليات والقهوة والكافيين، وتجنب حدوث الكسور بعمل التعديلات الضرورية فى منزلك أو بيئة عملك، لمنع السقوط والحرص على ارتداء عدسات تعديل الإبصار أو النظارات الطبية فى حالة ضعف النظر ولا ترهق عظام الظهر أو الأقدام بالجلوس بشكل خطأ أو حمل أشياء ثقيلة لفترة طويلة، وحاول أن تمارس الرياضة بانتظام حتى وإن كانت المشى الجاد لمدة نصف ساعة يوميًا فقط.

وأضاف الجويلى، أنه تزداد احتمالية الإصابة بهشاشة العظام عند النساء بعد سن انقطاع الطمث، نتيجة أن هرمون الإستروجين الذى يساعد فى تثبيت الكالسيوم بالعظام، ويقل هذا الهرمون فى فترة سن اليأس (انقطاع الطمث).

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مصر 365

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