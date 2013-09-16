مصطفى السيد يفتتح مؤتمر وملتقى “يوم الهندسة المصري” السبت المقبل

يفتتح العالم الشهير الدكتور مصطفى السيد فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر وملتقى “يوم الهندسة المصري” الذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات المصرية الأسبوع القادم بمشاركة عدد كبير من المهندسين والباحثين ورجال الأعمال العرب والأجانب.

ويقدم الدكتور مصطفى السيد محاضرة مفتوحة في اليوم الأول من فعاليات الملتقى المقرر لها السبت 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تدور حول اكتشافه الأبرز الذي يتعلق باستخدام جزيئات الذهب في العلاج من الأمراض وتطبيقات النانو تكنولوجي التي استخدمها لتنفيذ اكتشافه العالمي.

ويعقد منظمو الملتقى في بداية انطلاقه مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباح السبت للتعريف بالملتقى وضيوفه والمسابقات التي يضمها، إضافة إلى التعريف بالفعاليات التي تقام على مدار يومي الإنعقاد العديد من ندوات ومحاضرات متخصصة في مجالات هندسية بينها هندسة الإلكترونيات والإتصالات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والطبية والندوات والمحاضرات الخاصة بتطويع علوم وتطبيقات الهندسة في المشروعات المختلفة والإستخدامات الهندسية لتنفيذ مشروعات مبتكرة وكيفية البدء بمشروعات هندسية صغيرة تحقق عوائد مادية وفنية سريعة.

وقال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ورئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات إن الملتقى يجمع الصُناع مع الأكاديميين، حيث ينصت الأساتذة إلى ملحوظات رجال الصناعة عن الخلفية العملية والمهارية للمهندسين حديثى التخرج بما يساعد على تطوير ما يتم تدريسه وأساليب التدريب العملي، كما ينصت رجال الصناعة إلى ملحوظات الاكاديميين والباحثين حول مستقبل تطور الصناعات والجدوى المأمولة منها.

وقال المهندس أحمد أبو السعود رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، الذي يعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إن الملتقى يشارك فيه هذا العام وفود وشركات وخبراء من مصر ودول عربية وممثلين عن شركات عالمية بينها “فودافون” و”إنتل” و”إريكسون” و”سينوبسيس” إلى جانب هيئة تنظيم الإتصالات المصرية وأكاديمية البحث العلمي المصرية ومؤسسة مصر الخير وجامعة النيل وأوراسكوم تليكوم ويبلغ عدد المشروعات المشاركة في المعرض 272 مشروعا وعدد الطلبة المشاركين 1232 طالبا وعدد الجامعات 43 جامعة وعدد المسجليين للزيارة 13000زائر.

وينظم المؤتمر مسابقة متخصصة بعنوان “المسابقة العالمية لمشروعات التخرج” يتنافس فيها مشروعات تخرج الطلاب والباحثين من أنحاء العالم في مجالات الهندسة الميكانيكية والإليكترونية وهندسة الإتصالات والنظم وهندسة وعلوم الحاسب والهندسة الطبية والبترول وهندسة الطيران.

كما ينظم الملتقى أيضا مسابقة أخرى بعنوان “صنع في مصر” تستمر لمدة عام كامل يقوم خلاله منظمو المسابقة بإعداد دورات تدريبية عالية المستوى في مجالات متعددة كالدراسة الإقتصادية للمنتج ودراسات الجدوى التي تؤهل الباحث لتقديم مشروعه في صورة منتج قادر على المنافسة.

كما ينظم الملتقى مسابقة بعنوان “مدينة المستقبل” تهدف إلى غرز الميول الهندسية والعلمية في طلاب المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية يتنافس فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية في تصميم نموذج حضاري للمدينة التي يرغبون أن يروها في المستقبل.

وتعد جمعية مهندسي الكهرباء والإتصالات العالمية من أكبر المنظمات التقنية المتخصصة في العالم وتضم أكثر من 300 ألف عضو في 153 دولة حول العالم وأنشئت قبل 123 سنة وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الإرتقاء بالعملية الهندسية والإبتكار والتنمية وتحقيق المعرفة حول تكنولوجيا الكهرباء والمعلومات والعلوم لمنفعة المتخصصين والبشرية.