مجهولون يصيبون 4 سيدات بعد قيامهم بإطلاق نار بالمنيا أثناء خطف شاب‎

اطلق مجهولون النار بشكل عشوائي اثناء محاولتهم خطف شاب بمركز ملوي بالمنيا ونتج عن ذلك اصابة 4 سيدات .

كان اللواء إسامة متولي مدير أمن المنيا تلقي اخطارًا من مأمور قسم ملوي يفيد بوصول بلاغ من المستشفي العام باصابة كلا من إزيس ف غ 35 سنة, نجلاء ع س 32 سنة, ماجدة ر ي 45 سنة, فوزية ق إ 55 سنة” مصابين بطلق ناري ” .

ومن التحريات تبين أنه أثناء محاولة ملثمون إختطاف شاب يعمل بمحل للادوات الصحية بمدينة ملوي ، أطلق والده استغاثات للاهالي اللذين نجحوا في إحباط المحاولة ، وأثناء محاولة الجناه الهرب اعترضهم اتوبيس نقل جماعي ، مما دفعهم لاطلاق اعيرة نارية صوبه ، اسفرت عن اصابة 4 سيدات.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم, وكلفت ادارة البحث بالتحري حول الواقعه, وسرعة ضبط الجناة.