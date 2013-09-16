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تدشين عيادة «كفى» بسجن الطائف

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تدشين عيادة «كفى» بسجن الطائف تدشين عيادة «كفى» بسجن الطائف

 عبدالرحمن المصباحي (الطائف)

انطلق القسم النسائي بجمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع الطائف بافتتاح العيادة الثابتة في سجن الطائف العام.وكان في استقبال مسؤولو جمعية «كفى» العميد إبراهيم الطويرقي مسؤول الشؤون الدينية بسجن الطائف العام والذي بدوره سهل كافة العقبات لإطلاق العيادة بالسجن والتي تخدم جميع النزلاء من المدخنين وتقدم برامج توعوية لهم.من جهته قدم عبدالله محمد الشهري مدير جمعية «كفى» فرع الطائف الشكر والعرفان لرجل الأعمال يوسف الأحمدي لتكفله بتأثيث القسم بالكامل ورواتب الموظفات لسنة كاملة وإنشاء قاعة محاضرات خاصة بالقسم بالإضافة لتبرعه بالأجهزة الطبية. كما شكر الشهري جميع منسوبي السجن العام على تعاونهم في إطلاق عيادة «كفى» الثابتة.

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