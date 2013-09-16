مطار الخرمة.. حلم طال انتظاره

مصادر تشير إلى إدراجه ضمن الخطة العشرية المقبلة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

يبدو أن استحداث مطار في الخرمة أصبح أمرا ضروريا وملحا لسكان المحافظة التي تقع ضمن نطاق منطقة مكة المكرمة، وتتوسط عددا من المحافظات والمراكز والهجر، كمحافظات تربة، رنية، المويه، إضافة إلى مراكز كتيفان والخبراء وشعر والغريف وظلم ورضوان.هذا ما يؤكده الأهالي لافتين أن وجود محمية محازة الصيد زاد من أهمية موقع الخرمة كمحافظة ذات جذب سياحي بالإضافة الى وجود العديد من الآثار والأماكن التراثية التي تجعل الزائر للمحافظة في حالة استرجاع لذكريات الآباء والأجداد، غير أن ما يعيق العقبة الكؤود أمام قاصدي هذه المحافظة تتمثل في عدم إمكانية الوصول إليها سوى عن طريق السيارة، ما يكبد المسافر منها وإليها الإرهاق والجهد الكبيرين خاصة للقادمين من أقاصي المنطقتين الشمالية والشرقية والجنوبية.ويوضح خالد سعد الحضبي أن الموقع الاستراتيجي لمحافظة الخرمة أصبح أمرا يستدعي الحاجة لوجود مطار وبسرعة عاجلة، مبيناً أن إمارة منطقة مكة المكرمة داعمة كبيرة للمحافظة فيما يختص بالمطار، مضيفا: إن ما يسهل وجود مطار بالخرمة هو اعتمادها كأولى محافظات منطقة مكة المكرمة كمركز إقليمي، وهذا يعد أمرا ذو أهمية كبيرة من أجل اعتماد مطار منوهاً بزيارات سمو أمير منطقة مكة المكرمة كل عام ووقوفه على ما تحتاجه المحافظة من خدمات تهم مواطنيها، متمثلا في استحداث مطار، حيث يأتي في أولويات المطالب التي يضعها المهتمون كل عام على طاولة المطالبات ذات الأهميه القصوى.سعد مطلق الحريبي أبان أن وجود محمية محازة الصيد تأتي كدعم للسياحة في المنطقة، مبيناً أن المطار أصبح حاجة ملحة واصفا الخرمة بأنها إحدى المحافظات الجميلة حيث شهدت تطوراً كبيراً ومشاريع رائعة حتى أصبحت لا تقل أهمية عن غيرها من المحافظات، وقد أصبحت تعج بالحركة السكانية والعمرانية الكثيفة من المواطنين والمقيمين من مخلف الجنسيات، وطالب الحريبي المسؤولين في هيئة الطيران المدني بالنظر في اعتماد مطار بالخرمة ليخدمها وما حولها من قرى، فهناك العديد من المواطنين والمقيمين بحاجة ماسة لخدمات هذا المطار للسفر منها وإليها، وخاصة الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها من مدن المملكة المختلفة.ويذكر ضيدان فيحان السبيعي أن أهالي الخرمه طالبوا بفتح مطار بها لأحقيتها وتأهلها لذلك خاصة أن مواطنيها تلقوا وعودا وتبشيرات بأن تنال هذه المنطقة العديد من المشروعات التنموية البناءة ومن بينها مطار للخرمة، حيث أسعدت هذه البشرى أهالي المحافظة وذلك لحاجة المحافظة وقراها وهجرها المتناثرة إلى هذه الخدمة الحضارية، واستدرك: إلا أن الأهالي أصيبوا بخيبة أمل بعد سماعهم بأن المطار مدرج خلال الخطة العشرية القادمة لتطوير المحافظات، لافتا أن الخرمة تتمتع بتاريخها العريق وموقعها المتميز الذي يربط المنطقتين الوسطى بالغربية، إضافة إلى أن عشرات المراكز والهجر تتبع لها، كما أن الخرمة مؤهلة للسياحة والاستثمار السياحي حاضرًا ومستقبلاً لمناسبة موقعها وجمال صحاريها التي تعد كمنتزهات برية إضافة إلى ارتباطها بجدة ومكة ومدن المملكة الأخرى ارتباطًا تجاريًا وسكانيًا ووظيفيًا على مدار اليوم والليلة ما يجعلها مؤهلة لاحتضان هذه الخدمة والتمتع بها كغيرها من مدن المملكة.ويشاطره الرأي حماد عبيد الدوسري مضيفا أن محافظة الخرمة لاتقل أهمية عن محافظات أخرى بالمملكة تم اعتماد وافتتاح المطار بها ومن تلك المحافظات «العلا» التي تم افتتاح مطارها قبل ثلاث سنوات مطالباً هيئة الطيران المدني بإرسال لجان إلى محافظة الخرمة والوقوف ميدانياً على المحافظة والمحافظات المجاورة بحكم أن موقعها يتوسط محافظات رنية وتربة المويه وعددا من المراكز والهجر والقرى بالإضافه إلى أن الخرمة تربط عدة مناطق ببعضها كالمنطقة الجنوبيه والمنطقة الغربيه والمنطقة الوسطى.واقترح عدد من الأهالي بأن تخصص الأراضي المقابلة لمحمية الصيد كموقع للمطار المنشود.من جهته وعد خالد الخيبري المتحدث الإعلامي لهيئة الطيران المدني بالرد على استفسارات «عكاظ» بخصوص اعتماد مطار محافظة الخرمة من عدمه، غير أن مصادر أكدت أن المطار مدرج ضمن الخطة العشرية القادمة لمنطقة مكة المكرمة.