سلمنا صك أرض مشروع مستشفى الـ 500 سرير لـ «الصحية»

إبراهيم المتحمي، عبد الله الفقيه (القنفذة)

أكد رئيس بلدية القنفذة الدكتور سالم علي منيف أن إدارته سلمت صك الأرض التي سوف يقام عليها مشروع مستشفى القنفذة المرجعي سعة 500 سرير مع السكن بمبلغ نصف مليار ريال، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ضمن مشاريع وزارة الصحة التي تم اعتمادها بمبلغ 15 مليارا في وقت سابق.وأشار إلى أنه من ضمن هذه المشاريع الصحية مستشفى مرجعي لأهالي محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة سعة 500 سرير، وقد استلمت الشؤون الصحية بالقنفذة صك الأرض وذلك حسب المساحة المطلوبة من قبل وزارة الصحة. وقال الدكتور المنيف إن بلدية القنفذة كلفت موظفا من إدارتها من أجل سرعة إنهاء مراجعة ومتابعة إجراءات استخراج هذا الصك من أمانة محافظة جدة، وقد وافقت الأمانة على الصك بالمساحة المطلوبة وتم إنهاء جميع الإجراءات النظامية المتعلقة باستخراج الصك وتم تسليمه إلى الشؤون الصحية بالقنفذة، مضيفاً أن الأرض تقع بجوار مخطط البرج من الناحية الشرقية للمخطط وأن البلدية في وقت سابق وقبل عدد من الأشهر سلمت أيضا الشؤون الصحية بالقنفذة صك أرض أخرى والتي سوف يقام عليها مشروع مستشفى للنساء والولادة والأطفال بتكلفة إجمالية 200 مليون ريال وبسعة 200 سرير بالمساحة التي احتاجتها صحة القنفذة وتقع هذه الأرض في مخطط آل زياد بالقرب من محطة كهرباء تهامة.وأشار منيف إلى تعاون البلدية مع جميع الإدارات الحكومية بالقنفذة وبمتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وبإشراف مباشر من محافظ القنفذة فضا البقمي.