اعتماد 126 برنامجا لخطة النشاط الطلابي

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

اعتمدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف 126 برنامجا لتنفيذ خطة النشاط الطلابي الموجهة لـ110 ألف طالب في مدارس المنطقة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني للعام 1434-1435هـ.وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن الإدارة أعدت برنامجا زمنيا متكاملا لتنفيذ جميع البرامج لخطة نشاط الطلاب، وتم تحديد مدة وزمن ومكان التنفيذ والفئة المستهدفة من البرامج والعمل على تحقيق جميع رغبات الطلاب في النشاط الطلابي.وأضاف أن الخطة الزمنية الجديدة تم تعميمها على جميع المدارس، وتضمنت عددا من البرامج والأنشطة الهامة والمتنوعة برامج اجتماعية وثقافية وعلمية وكشفية وبرامج رياضية وفنية وبرامج عامة تنفذ على مستوى المدرسة، ومكاتب التربية والتعليم،كما تضمنت الخطة برامج لتنمية مهارات الاتصال والحوار والتعايش مع الآخرين، وبرامج متنوعة لخدمة المجتمع وتنمية المسؤولية الاجتماعية وخدمة الحجيج، ولفت إلى تنظيم عدد من البرامج الحوارية والتربوية الهادفة لبناء الشخصية المتوازنة للطالب روحيا واجتماعيا وفكريا وانفعاليا ليصبح مواطنا نافعا وصالحا يخدم دينه ووطنه وأمته، وتعزيز جانب الاستقلال والثقة بالنفس والاعتماد عليهما، وتحمل المسؤولية من خلال الاشتراك في الأنشطة والتخطيط لها وتقويمها. وأضاف أن الخطة تستهدف أكثر 110 ألف طالب في 800 مدرسة.