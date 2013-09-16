وظائف بالشؤون الصحية

محمد علي السبيعي (الخرمه)
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين (للسعوديين) على برامج التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى النساء والولادة. واشترطت المديرية أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة إضافة إلى الحصول على شهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية للوظائف الصحية، كما أن الخبرات المعتبرة هي الموثقة من التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، وفي مجال التخصص أن يكون المتقدم لائقا طبيا، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات غير الصحيحه التي يتم تسجيلها. وأهابت الشؤون الصحيه بالراغبين في التقديم زيارة الرابط الإلكتروني التالي لمعرفة الشروط والوظائف المتاحه:HYPERLINK "http://www.taifhealth.gov.sa/home/page.php?do=show&action=e3lan" http://www.taifhealth.gov.sa/home/page.php?do=show&action=e3lan