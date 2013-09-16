مسارات للشاحنات لتسهيل الحركة على طريق السيل

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف لـ «عكاظ» المهندس عمر الحسيني مدير عام الطرق والنقل بالطائف أنه تم تخصيص مسار مستقل للشاحنات عبر ساحة حجز البهيته ليمنع تداخلها مع مسارات المركبات الصغيرة، وحافلات الحجاج أثناء عبورها بنقطة الفرز.وأشار الحسيني إلى أن المسار الجديد للشاحنات يأتي ضمن مشاريع تهيئة فرز البهيته لهذا العام، موضحا أن المسار المخصص لها يبدأ من بعد نقطة ميزان البهيته ويلتقي بالطريق السريع من بعد ساحة الحجز في البهيته وسيحد من حالات التلبك المروري ويسهم في انسيابية مركبات الحجيج وسبل التعامل معها.وفي ذات السياق، تستعد الجهات المشاركة في حج هذا العام بمنطقة البهيته من تهيئة مواقعها المخصصة بمنطقة الفرز وإيصال الخدمات اللازمة كالكهرباء وخدمات الأنترنت والمياه وما إلى ذلك، فيما يجري الآن إعادة رفع عدد من الأعمده الكهربائيه التي اسقطت على أيدي مجهولين وأغلقت عددا من شوارع الساحه ونشرت عنها (عكاظ) قبل أسبوعين.