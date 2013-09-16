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40 مدرسة تشارك في برنامج «فينا خير»

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40 مدرسة تشارك في برنامج «فينا خير» 40 مدرسة تشارك في برنامج «فينا خير»

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

اختتمت مساء أمس الأول بتعليم الطائف ورشة العمل الخاصة ببرنامج (فينا خير مدرستي مسؤوليتي) والتي استهدفت مديري المدارس ومنسقي البرنامج بالمدارس الابتدائية المطبقة للبرنامج. وتركزت ورشة العمل على كيفية تنفيذ البرنامج بالمدارس والخطوات اللازمة لذلك فيما اشتملت على جانبين نظري ونفذ بمقر بيت الطالب وكذلك عملي بابتدائية المقداد وذلك بمتابعة مدير إدارة النشاط سامي العصيمي والذي كان له الدور الملموس في إنجاح ورشة العمل، فيما أوضح المشرف على البرنامج الدكتور يوسف بن عوض الثقفي أن عدد المدارس المنظمة للبرنامج لهاذا العام 10 ابتدائيات وهي: همام بن الحارث، محمد بن عبدالوهاب، الوليد بن عبد الملك، عروة بن مسعود، قيس بن عاصم، المغيرة بن شعبة، النصر، البحر الأحمر، طيبة، النهروان.. ليرتفع بذلك عدد المدارس المنظمة للبرنامج إلى 20 مدرسة ابتدائية بنين و20 مدرسة ابتدائية بنات بمجموع كلي 40 مدرسة ابتدائية.

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