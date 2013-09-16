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مركز حقوقى بالمنيا يدشن حملة "افضح فاسدا"

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مركز حقوقى بالمنيا يدشن حملة "افضح فاسدا" مركز حقوقى بالمنيا يدشن حملة "افضح فاسدا"

دشن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، حملة تحت عنوان "افضح فاسدا" لرصد أوجه الفساد، وكشف الفاسدين بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وناشد المركز جميع مواطنى المحافظة ضرورة التعاون مع المركز من خلال رصد كل أوجه القصور والفساد بجميع مراكز المحافظة، وإبلاغ المركز بها لاتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم البلاغات والشكاوى إلى الجهات والهيئات المختصة.

وأكد محمد الحمبولى- رئيس المركز- أن الحملة تأتى اتساقا مع أهداف ثورة 25 يناير، والتى طالبت بمحاربة الفساد، موضحا أنه كان من المتوقع من الرئيس المعزول والحكومة السابقة إنهاء هذا الفساد، إلا أنه استشرى وأصبح يؤثر على مكتسبات الثورة.

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