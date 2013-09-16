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"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يدين تقاعس الشرطة عن حماية أهالى دلجا

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"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يدين تقاعس الشرطة عن حماية أهالى دلجا "المصريين الأحرار" بالإسكندرية يدين تقاعس الشرطة عن حماية أهالى دلجا

أصدر حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بيانا، استنكر فيه أحداث دلجا المؤسفة، و ما تشهده من انفلات أمنى تام، كما أدان الحزب تقاعس المصرية وخاصة وزارة الداخلية عن أداء دورها فى الواجب عليهم من حماية جميع المواطنين بدون تفرقه، وكذلك تفعيل دولة القانون، ومنع انتشار الإرهاب فى جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية الحكومة المصرية ووزارة الداخلية، بسرعة التدخل لحماية المواطنين الأبرياء، والذين تنهب ممتلكاتهم وتحرق بيوتهم، ويقتلون وتهدم كنائسهم بدون أى سبب غير أنهم مواطنون مصريون.

وتساءل الحزب فى بيانه، هل ذنبهم أنهم لم يطالبوا بالاستقواء بالخارج، وأن من يرهبونهم هم من يطالبوا بذلك، مضيفا "عار على جميع المصريين صمتهم على هذه المجزرة إلى الآن".

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مصر 365

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