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بالصور.. برنامج تدريبى لأخصائيى المكتبات بمطروح

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بالصور.. برنامج تدريبى لأخصائيى المكتبات بمطروح بالصور.. برنامج تدريبى لأخصائيى المكتبات بمطروح
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ينظم توجيه المكتبات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، برنامج تدريبى لأخصائيى المكتبات بجميع المراحل التعليمية، وذلك بقاعة التدريب بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مرسى مطروح.

أكدت سحر صابر عبد الرحمن، موجه عام المكتبات بمطروح، أن فعاليات برنامج التدريب، بدأت أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام حتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن التدريب يستهدف 65 أخصائيًا من المراحل التعليمية الثلاثة.

وأضافت عبد الرحمن، أن برنامج التدريب يتضمن أساسيات عمل الأخصائى بالمدرسة، وخطة التوجيه للعام الدراسى الجديد، وسجلات المكتبة الأساسية والفرعية، وطريقة التصنيف والفهرسة، كما يتضمن البرنامج عددا من الأنشطة التحفيزية وورش العمل.


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