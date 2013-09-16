حزب التجمع بالبحيرة: اعتداء المحافظ على عامل نظافة جريمة سياسية

ندد حزب التجمع بالبحيرة بما بدر من الدكتور مصطفى هدهود -محافظ البحيرة- وقيامه بالاعتداء بالضرب على أحد عمال النظافة بمدينة دمنهور خلال إحدى الجولات التفقدية معتبرا تلك الواقعة جريمة سياسية وجنائية.

وأكد الحزب فى بيان له أن هذه الواقعة لا يجب أن تمر دون مسائلة خاصة بعد ثورة 25 يناير، التى رفعت شعار الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

ووصف حزب التجمع ما جرى من مصالحة مع العامل بـ"المهزلة" نظرا لحجم الضغوط التى تم ممارستها ضده لعدم التصعيد القانونى ضد المحافظ.

وكان العشرات من عمال النظافة بمدينة دمنهور قد تظاهروا صباح أمس (الأحد) للمطالبة برحيل المحافظ الجديد، مصطفى هدهود، لقيامه بالتعدى بالضرب على أحد زملائهم ويدعى "عبد ربه خليفة" 50 سنة، كما هددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم.