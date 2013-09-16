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بالصور..حركة امنع المعونة تجمع التوقيعات أمام السيد البدوى بطنطا

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بالصور..حركة امنع المعونة تجمع التوقيعات أمام السيد البدوى بطنطا بالصور..حركة امنع المعونة تجمع التوقيعات أمام السيد البدوى بطنطا
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قامت حركة امنع المعونة مساء أمس الأحد بجمع التوقيعات من المواطنين فى مدينة طنطا بساحة المسجد الأحمدى.
> وصرح أحمد هشام مسئول الاتصال السياسى والعمل الجماهيرى بالحركة أن الحركة نظمت سلسلة بشرية فى مدينة طنطا وتبعها حملة جمع توقيعات.
> وأكدت الحركة عزمها على الاستغناء عن المعونة الأمريكية، لمنع الوصايا على الشعب من قبل الأمريكان، وقالت الحركة أن حملة امنع المعونة هى طريقنا للاستقلال الوطنى وإلغاء تبعيتنا لأى دوله.. وحركة امنع المعونة هى طريقنا لإعادة النظر فى كامب ديفيد أو إلغائها، وهى ثورة ثالثة لاستعادة الأرض والعرض والكرامة.
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