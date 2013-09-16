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زوار FilGoal.com يفضلون ملاقاة نيجيريا في الدور الحاسم

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زوار FilGoal.com يفضلون ملاقاة نيجيريا في الدور الحاسم زوار FilGoal.com يفضلون ملاقاة نيجيريا في الدور الحاسم

يفضل العدد الأكبر من زوار FilGoal.com وقوع منتخب أمام نظيره النيجيري في تصفيات كأس العالم 2014.

وتجرى فعاليات قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لمونديال 2014 بمقر الاتحاد الإفريقي ظهر الاثنين بين عشرة منتخبات تتصارع على خمس بطاقات لكأس العالم.

وجاءت مصر ضمن التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014، وتلتقي مع أحد منتخبات غانا وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وتونس.

وتوقع 33% من زوار FilGoal.com اصطدام مصر بنيجيريا، بينما تمنى 23% وقوع تونس في طريق الفراعنة.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث بـ20% من أصوات زوار الموقع، مقابل 14% لكوت ديفوار.

وحلت غانا في المركز الأخير من التوقعات بـ11% من الأصوات.

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