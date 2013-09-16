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من يكون بوابة مصر نحو كأس العالم 2014؟

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من يكون بوابة مصر نحو كأس العالم 2014؟ من يكون بوابة مصر نحو كأس العالم 2014؟

تتجه أنظار عشاق الكرة في إلى مقر الاتحاد الإفريقي حيث تجرى فعاليات سحب قرعة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 ظهر الاثنين.

وتاهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد تصدر مجموعته برصيد 18 نقطة من أصل 18 على حساب منافسيه غينيا وموزمبيق وزيمبابوي.

ويدخل منتخب مصر القرعة في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014، وينتظر ملاقاة إما نيجيريا أو غانا أو كوت ديفوار أو تونس او الجزائر.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا في منتصف أكتوبر القادم ومنتصف نوفمبر المقبل، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتبدأ فعاليات حدث يوم الاثنين بأن تجرى القرعة بين منتخبات التصنيف الأول والثاني، قبل أن تقام قرعة أخرى لتحديد الفريق الذي يستضيف مباراة الذهاب، على أن يقام الإياب على ملعب المنافس.

ويستعرض FilGoal.com مشوار المرشحين المحتملين لمواجهة مصر في الجولة الختامية.

كوت ديفوار

غانا

نيجيريا

الجزائر

تونس

أشياء أخرى

رسميا.. مصر في التصنيف الثاني ضمن سباق إفريقيا للمونديال

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