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لارى سامرز يقرر ترشيحه لرئاسة الاحتياطى الفدرالى

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لارى سامرز يقرر ترشيحه لرئاسة الاحتياطى الفدرالى لارى سامرز يقرر ترشيحه لرئاسة الاحتياطى الفدرالى

أعلن الرئيس الأميركى باراك أوباما الأحد، أن وزير الخزانة الأسبق لارى سامرز، قرر سحب ترشيحه لمنصب رئيس الاحتياطى الفدرالى (البنك المركزى) خلفا لبن برنانكى، مضيفا أنه وافق على قراره هذا.

وقال أوباما فى بيان "لقد تحدثت اليوم مع لارى سامرز، وقبلت قرار سحب اسمه كمرشح لرئاسة الاحتياطى الفدرالى".

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن "لارى كان عضوا رئيسيا فى فريقين فى وقت كنا نواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وأن نجاحنا فى إعادة الاقتصاد إلى طريق النمو، وأن التقدم الذى نلحظه اليوم إنما يعودان فى جزء غير بسيط منهما إلى كفاءته وحكمته ومؤهلاته كقائد".
> وصدر بيان البيت الأبيض بعيد إعلان صحيفة وول ستريت جورنال، أن أوباما وسامرز تحادثا هاتفيا الأحد، وأن سامرز أرسل إلى الرئيس رسالة يبلغه فيها قراره العدول عن الترشح لرئاسة الاحتياطى الفدرالى، مشيرة إلى أنه علل سبب هذا القرار بالعرقلة المتوقعة فى مجلس الشيوخ، لتثبيته فى هذا المنصب.

وفى الواقع فقد سبق لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، أن أعلنوا صراحة أنهم سيصوتون ضد تعيين سامرز على رأس الاحتياطى الفدرالى، وتولى سامرز وزارة الخزانة فى إدارة الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون بين العامين 1999 و2001، وفى السنتين الأوليين من عهد أوباما كان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس.

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مصر 365