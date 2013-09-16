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مقتل 85 شخصًا فى عمليات النظام السورى.. أمس

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مقتل 85 شخصًا فى عمليات النظام السورى.. أمس مقتل 85 شخصًا فى عمليات النظام السورى.. أمس

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 85 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الأحد، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 21 شخصا فى ضواحى العاصمة دمشق، و11 فى درعا، و10 فى حماة، و10 فى حلب، و9 فى دير الزور، و8 فى الرقة، و8 فى حمص، و4 فى إدلب، و4 فى القنيطرة.

وأوضحت الهيئة العامة للثورة السورية فى بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش السورى الحر، أسقطت طائرة ميج، تابعة للنظام السورى، فى غوطة دمشق الشرقية، وأن هذه الطائرة، قصفت مناطق برزة وجوبر ودوما قبل إسقاطها.

وأضافت الهيئة أن الدخان ملأ سماء مناطق حرستا وخادم وزملكا وقابون وداريا إثر تعرضها لقصف مكثف من قوات النظام السورى، وأشارت الهيئة إلى تعرض مدن حماة وإدلب وحمص ودرعا وحلب، التى تقع تحت سيطرة المعارضة السورية، إلى قصف بالصواريخ ومدافع الهاون، من قبل قوات النظام.

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مصر 365