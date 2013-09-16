سجن 3 بحرينيين بتهمة الشروع فى قتل رجال شرطة

قضت محكمة بحرينية، بسجن 3 مواطنين 10 سنوات لكل منهم، بتهمة الشروع فى قتل رجال شرطة فى قرية كرزكان غرب البلاد.

وأفادت مصادر قضائية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكما أمس الأحد، يجوز الطعن عليه بالاستئناف، بالسجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين شرعوا وآخرون مجهولون بقتل أفراد من قوات الأمن مع سبق الإصرار والترصد، خلال تفريق مظاهرة فى قرية كرزكان ذات الأغلبية الشيعية غرب البلاد فى 15 فبراير الماضى".

وأدين المتهمون كذلك بحيازة أسلحة وذخائر محلية الصنع، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بقوات حفظ النظام، والاشتراك فى تجمهر فى مكان عام.

وبحسب الرواية الرسمية للحادث التى نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإنه "أثناء محاولة قوات الشرطة تفريق عدد من مثيرى الشغب، خرجت مجموعة أخرى وأطلقت أعيرة نارية على القوات من أسلحة كانت بحوزتهم، مما ترتب عليه إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة، فتمت مطاردتهم إلى أن دخلوا مزرعة بالمنطقة، حيث قاموا بدفن الأسلحة، إلا أنه تم القبض عليهم داخل المزرعة، واستخراج وضبط الأسلحة النارية المستخدمة، وكذلك طلقات مما تستعمل عليها"، من جهتها أدانت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم فى بيان أصدرته الأحد، وشككت فى الرواية الرسمية للحادث.

وقالت الوفاق فى بيانها إن "المحكمة قضت بالسجن 10 سنوات ضد 3 مواطنين فى قضية أعلنتها وزارة الداخلية، ولم تسمح لأى طرف بالتأكد من صحتها، وتمسكت وحدها بتفاصيلها التى أعلنتها، فيما ينفى أطراف الحادثة حصولها".

واعتبرت الجمعية المعارضة أن اعترافات المتهمين "أخذت تحت الإكراه بعد أن تعرضوا للتعذيب، فيما لم تتوفر أية أدلة أو قرائن يمكن أن تثبت صحة الرواية الرسمية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.