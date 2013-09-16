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أهالي العيص يحتفون بقافلة العيادات الطبية

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أهالي العيص يحتفون بقافلة العيادات الطبية أهالي العيص يحتفون بقافلة العيادات الطبية

 عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

أعرب أهالي قرى العيص عن سعادتهم بقافلة العيادات الطبية المتنقلة التابعة لجمعية أطباء طيبة التي وصلت إلى المحافظة أمس لأداء مهامها الميدانية المتمثلة في زيارة المرضى لتقديم العلاج وكل ما يحتاجونه من مستلزمات طبية ضمن مشاريع الجمعية الطبية الخيرية.وأكدوا أن هذا التحرك يساعد كثيرا في تلبية احتياجات أهالي القرى، خاصة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدينة المنورة لتلقي العلاج بسبب ظروفهم.وتأتي هذه القافلة ضمن مشروع العيادات والقوافل الطبية المتنقلة بالجمعية وتشمل عيادات طبيب عام، ونساء وأطفال، والأسنان، وتقدم العديد من الخدمات الصحية للمرضى في مقار سكنهم وإقامتهم داخل منطقة المدينة المنورة وفي محافظاتها ومراكزها وقراها بصحبة طواقم طبية وفنية وإدارية متكاملة للكشف على المرضى وصرف الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وإحالة الحالات المستعصية إلى المستشفيات.يذكر أن جمعية أطباء طيبة الخيرية في المدينة المنورة هي جمعية خيرية متخصصة في تقديم الخدمات الطبية والصحية التطوعية للأهالي من المرضى المحتاجين من ذوي الدخول المحدودة والأرامل والأيتام وزوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين.

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