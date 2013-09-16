فريق الحريف يبهج أيتام ينبع

نواف المزين (ينبع)

تحت رعاية محافظ محافظة ينبع المهندس مساعد يحيى السليم أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مساء أمس الأول، برنامج «فرحة يتيم» بمشاركة الأيتام الذين يكفلهم المكتب.واشتمل البرنامج الذي قدمته فرقة الحريف الترفيهية على العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية التي أسهمت من خلالها الفرقة في رسم البسمة على شفاه الأيتام وإدخال السرور على قلوبهم من خلال مشاركتهم في الألعاب والمسابقات، بقيادة الإعلامي يوسف الشريف الذي جمع بين التسلية والمرح من خلال العديد من الفقرات التي قدمها، كما لعب الأيتام في المدينة الترفيهية بمجمع ينبع مول التجاري.وفي نهاية البرنامج تم توزيع الهدايا على الأيتام، الذين بينوا أن هذه المناسبة التي يقيمها لهم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي تسهم كثيرا في التخفيف عنهم.