أصالة الخط العربيفي محاضرة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)
قدم الخطاط عبد الله الصانع محاضرة بعنوان (محطاتنا الصحافية لخدمة فن الخط وعلومه خلال 34 عاما) وذلك ضمن فعاليات ملتقى المدينة المنورة للفنون البصرية، بحضور عدد من محبي الخط العربي.وطرح الخطاط الصانع ما كتبه في الصحافة السعودية والخليجية والعربية والاستفادة مما يملكه حرفنا العربي الأصيل من عمق تراثي وفني وحضاري يميزه عن غيره، لأن الخط همزة الوصل بين حضارتنا الإسلامية وحضارات العالم، وتطرق إلى كتابة الطفل اليوم وأثر العولمة عليه والتسريع باحتضانه، وابتكاره الطريقة الهندسية لتعلم الخط للذين لا يمكن تعليمهم بالطريقة التقليدية، والاستفادة من فن الخط في التعريف بالإسلام ورسوله والمدينة النبوية. وفي ختام المحاضرة قدم مدير جمعية الثقافة والفنون طريف هاشم شهادة شكر للخطاط عبد الله الصانع لما قدمه من جهود طيلة السنوات الماضية والتي أثرت الحرف العربي.