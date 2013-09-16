مسؤول إيراني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

عبر رئيس مكتب شؤون حجاج دولة جمهورية إيران الإسلامية في المدينة المنورة نصر الله فرحمان، عن اعتزازه وبالغ تقديره وامتنانه للجهود الطيبة والخدمات والتسهيلات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، من عناية فائقة لخدمة الحجاج بصفة عامة وحجاج إيران بصفة خاصة ليؤدوا مناسكهم في راحة وأمن وأمان، مثمنا دور المؤسسة الأهلية للأدلاء في خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكد أن هذا ليس بغريب على حكومة وشعب المملكة، حيث يلمس الجميع في كل عام المزيد من الخدمات والإمكانات في جميع المناطق التي يسلكها الحجاج، مبينا خلال لقائه والوفد المرافق له برئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المؤسسة في المدينة المنورة أمس الأول، أن هذا اللقاء يأتي للاطلاع عن كثب على سائر الجهود التي تبذلها المؤسسة في تسهيل أمور الحجاج، مشيرا إلى أن ما تقوم به المؤسسة من خدمات جليلة وشاملة محل تقدير الحجاج الإيرانيين. من جهته، أوضح الدكتور يوسف حوالة أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر مع مكاتب شؤون الحجاج لبحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة للحجاج الكرام، حيث تمت مناقشة كل ما يتعلق بالاستعدادات التي اتخذتها المؤسسة لخدمة الحجاج، وخاصة الحجاج الإيرانيين في كل ما يتعلق باستقبالهم وسفرهم وسكنهم وإطعامهم وتحقيق كافة متطلباتهم والتنسيق مع مكتب الخدمة الميداني ومواقع الخدمة في محطات الاستقبال والمغادرة، وأكد على جاهزية المؤسسة بجميع مرافقها وإمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن لتيسير أداء الحجاج لنسكهم وفق التطلعات، ونوه إلى أن التواصل الدائم مع مكاتب شؤون الحجاج والشركات المنظمة لقدوم الحجاج من شأنه تحقيق التناغم في الأداء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.