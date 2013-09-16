مراجعون يشكون من توفر أدوية «الضغط والقلب» بمستشفى الملك فهد

أحمد السلمي (جدة)

شكا عدد من المراجعين والمرضى لمستشفى الملك فهد بجدة من عدم توفر أدوية بعض أمراض الضغط وأمراض القلب، مشيرين إلى أن الصيادلة بالمستشفى يطالبونهم بمراجعة المستشفى بعد أسبوع بسبب عدم توفرها في المستودع لديهم وأنها طلبت من الوزارة وتأخرت لأسباب لا يعرفونها.. حسب قول المراجعين.ويقول المراجعون إنهم يعانون من هذه الأمراض وهم من فئة كبار السن الذين توجد لهم ملفات بالمستشفى منذ سنوات طويلة ويأخذون هذه الأدوية بصفة دورية، وفقا لوصفات الأطباء المشرفين عليهم بالمستشفى.وتقول أم محمد «راجعت المستشفى من أسبوع بسبب مراجعة دورية لعدة عيادات من بينها عيادة القلب وبعد أن أخذت الوصفة توجهت إلى الصيدلية إلا أن الصيدلي أخبرني أن معظم الأدوية المكتوبة في الوصفة غير متوفرة وعلي أن أراجعه بعد أسبوع لصرف الوصفة لعدم توفرها بالصيدلية، فماذا أعمل؟ هل أشتري الدواء من الصيدليات الخاصة وأنا لا أستطيع شراءه؟ أم أنتظر لأسبوع وأنا في ذات الوقت في أشد الحاجة للدواء؟».ويضيف سعد المطيري -وهو رجل طاعن في السن- أنه يعاني من مرض القلب والضغط وتمت كتابة وصفة طبية له من قبل الطبيب، إلا أنه لم يصرفها بسبب عدم توفرها في الصيدلية، مشيرا إلى أنه يداوم على العلاج بشكل يومي منذ سنوات.وطالب المراجعون إدارة المستشفى بسرعة إيجاد العلاج الذي يعتبر قوتا يوميا لهم، لا سيما أنهم من ذوي الدخل المحدود وكبار السن.«عكـاظ» اتصلت بمدير مستشفى الملك فهد الدكتور سالم باسلامة للرد على ما طرحه المراجعون، حيث قال «لا توجد أدوية غير متوفرة للمرضى ولكن بعض الموردين للأدوية يتأخرون في إيصال الدواء للمستشفى، ونحن نطالب المراجعين أن يراجعوا بعد أسبوع حتى يستطيعوا صرف الدواء».وأشار إلى أن مشكلة تأخر الموردين لبعض الأدوية ليست وليدة للحظة إنما موجودة منذ سنوات.