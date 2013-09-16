أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تعليم جدة يمهل الطلاب الوافدين شهراً لتصحيح أوضاعهم

Google+ Print
تعليم جدة يمهل الطلاب الوافدين شهراً لتصحيح أوضاعهم تعليم جدة يمهل الطلاب الوافدين شهراً لتصحيح أوضاعهم

تنتهي في 4 ذي الحجة .. وحقوق الإنسان تعترض

 محمد حضاض (جدة)

في الوقت الذي أصدرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة قرارا بمنح الطلاب الأجانب ممن لم يقدموا إثباتات شخصية رسمية سارية المفعول مهلة لفترة شهر لتصحيح أوضاعهم، وصفت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة المهلة بـ«غير الكافية» مطالبة بضرورة عدم حرمان الأطفال من التعليم لأي سبب.ووزع تعليم جدة أمس الأول تعميما على المدارس يفيد بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم ممن ثبت أن لهم معاملة تحت الإجراء في إحدى الدوائر الحكومية ذات الصلة، وطالب التعميم مديري ومديرات المدارس بأخذ التعهد الخطي اللازم لتجديد الإقامة خلال المهلة المحددة بشهر واحد فقط تنتهي في 4 من شهر ذي الحجة.وأكد لـ«عكاظ» عبدالله الثقفي مدير تعليم جدة أن قرار تصحيح أوضاع الأجانب في المملكة قرار وطني ويجب أن يتبناه الجميع لتحقيق الصالح العام للبلاد والمواطنين والمقيمين على حد سواء.وأضاف: «نحرص في وزارة التربية والتعليم على أن نكون مربين قبل أن نكون مسؤولين، ولا يمكن معاقبة طالب بإخراجه من المدرسة، ولكن في المقابل على أولياء الأمور الوافدين أن يحرصوا على تصحيح أوضاعهم ودمج أبنائهم في المدارس بطريقة نظامية».وعن المتواجدين من الطلاب بدون هويات في المدارس قال: «سيتلقون التعليم مثلهم مثل غيرهم حتى انتهاء فترة الشهر، ولن يتمكنوا من حضور الاختبارات أو احتساب المدة في حال لم يحضر أولياء أمورهم ما يثبت تصحيح أوضاعهم».من جهته قال الدكتور حسين الشريف رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة: «إن فترة الشهر لا تكفي خصوصا وأنها تنتهي قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع المحددة بمطلع العام الهجري المقبل»، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على أن لا يتأثر تعليم الأطفال بتأثر أوضاعهم القانونية.وأضاف الدكتور الشريف: «لا يمكن أن يعاقب الأطفال بحرمانهم من حقهم في التعليم بسبب مخالفة أولياء أمورهم للأنظمة، وهذا الشيء ينطبق على السعوديين ممن يتقاعسون في تسجيل أبنائهم في أوراقهم الثبوتية أو الأجانب الذين يعانون من عدم وجود إثباتات رسمية، وعلى وزارة التربية والتعليم وضع ضوابط واضحة لهذه المسألة تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة العربية وتشير في ثناياها إلى أن لا يمنع الطفل عن التعليم لأي سبب كان».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً