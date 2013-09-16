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انقطاع التيار يخلي 800 طالبة ثانوية

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انقطاع التيار يخلي 800 طالبة ثانوية انقطاع التيار يخلي 800 طالبة ثانوية

 محمد حضاض (جدة)

اضطر أكثر من 800 طالبة في الثانوية الـ 92 في حي قويزة بجدة إلى مغادرة مقاعدهم الدراسية منذ الثامنة صباحا، على إثر انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة.وفوجئ أولياء الأمور بالاتصالات التي وردت من إدارة المدرسة تطالبهم بضرورة الحضور لنقل بناتهم إلى المنازل بعد أن تعطلت الدراسة جراء توقف الكهرباء عن كافة المبنى وصعوبة إكمال الحصص اليومية جراء الأجواء الخانقة. واستغرب محمد الغامدي أحد أولياء الأمور من عدم تواجد أي محول احتياطي للكهرباء في المدرسة التي تضم عددا ضخما من الطالبات، مؤكدا أن وجود هذه المحولات بات ضرورة قصوى في ظل انقطاعات التيار المتكررة.وقال الغامدي إن تعليم جدة مطالب بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة والتي تكفل استمرار اليوم الدراسي دون تعثر. وعلمت «عكاظ» أن انقطاع التيار الكهرباء شمل أغلب الحي الذي تقطن فيه المدرسة والذي استمر حتى بعد ظهر أمس وسط محاولات حثيثة لفرق الصيانة لإصلاح العطل.

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