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حملة تعريفية موسعة لـ «إبصار» في عام التأسيس العاشر

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حملة تعريفية موسعة لـ «إبصار» في عام التأسيس العاشر حملة تعريفية موسعة لـ «إبصار» في عام التأسيس العاشر

 عبدالله الصقير (جدة)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية «إبصار» للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية احتفالات الجمعية في جدة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، والذي يوافق غرة محرم المقبل، وذلك تحت شعار «إبصار.. 10 سنوات من الريادة والعطاء».أوضح ذلك لـ«عكاظ» نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للاحتفال الدكتور عاكف مغربي، مثمنا دعم سموه غير المستغرب للجمعية ووقوفه معها، مشيرا إلى أن مرور 10 سنوات على إنشاء الجمعية يعد مؤشرا لاستمراريتها بنجاح في دعم برامج تأهيل ضعاف البصر ومواصلة تنفيذ برنامج مكافحة العمى.وأضاف مغربي أن الاحتفال الذي يستمر أربعة أيام سيتزامن مع الاحتفال بيوم البصر العالمي واليوم العالمي للعصا البيضاء برعاية سموه، وسيتضمن حملة موسعة للتعريف بالجمعية وأنشطتها بين شرائح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي، وجذب داعمين جدد لإبصار وتنمية موارد مالية تغطي تكاليف انطلاق مشروع قرية إبصار بدعم أصحاب السمو الملكي الأمراء الداعمين للجمعية، بالإضافة إلى الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال من أعضاء الجمعية والمختصين في مجال الإعاقة البصرية، وعدد من المستفيدين وأسرهم من ذوي الإعاقة البصرية.يذكر أن جمعية «إبصار» للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية هي إحدى الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية كأول جمعية سعودية تتخصص في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية وتنفيذ برامج مكافحة العمى، وهي الأولى على مستوى العالم العربي التي تعنى بخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، ولها العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال، وأسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز في الرابع من نوفمبر عام 2003.

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