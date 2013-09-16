لماذا العناية بالأظافر لمرضى القدم السكرى؟

يقول الدكتور محمد على مطر- استشارى علاج القدم السكرى، أن هناك خطورة كبيرة من وجود الأظافر الطويلة أو الغارزة لدى مرضى السكر الذين يعانون من نقص الأحاسيس أو نقص التروية، أو قصها بطريقة خاطئة، فقد تؤدى إلى حدوث قروح فى القدم،لافتاً إلى اتباع خطوات الوقاية لتجنب المضاعفات التى تحدث نتيجة بقاء الأظافر.

- يجب فحص الأظافر بشكل يومي.

ـ يجب قص الأظافر باستخدام مقص جيد ومناسب.

ـ لا تقطع الأظافر بشكل قصيرة جدا.

ـ لا تقطع الأظافر عند الجوانب.

ـ يجب قطع الأظافر بشكل مستوى وبخط مستقيم من طرف إلى آخر.

>ـ تأكد من عدم وجود نتوءات حادة فى أطراف الأظافر.

>ـ استعمال المبرد فى تقليم الأظافر.

ـ إذا كنت تعانى من سماكة فى أظافر القدم أو تغير لونها للأصفر.

>ـ مشكلة نموها داخل الجلد قم باستشارة طبيبك أو أخصائى العناية بالقدم السكرى.

ـ إذا كنت تعانى من ضعف فى النظر أو من صعوبة فى الوصول لأظافر.

>ـ القدم اطلب من أى شخص راشد تقليم أظافرك.

ـ يمكن الاستعانة بالمتخصصين فى إزالة الأظافر.

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