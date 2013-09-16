6 ملايين مساعدات للأسر من خيرية صبيا

عبدالرحمن شار (صبيا)

استعرضت الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بصبيا خلال اجتماعها أمس بقاعة الاجتماعات بحضور أعضاء الجمعية، الموازنة المالية للعام 1433 هـ، حيث قدمت الجمعية مساعدات أسرية لـ 3500 أسرة بإجمالي 6 ملايين ريال وتوزيع 1800 حقيبة مدرسية على مدارس المحافظة وإعانات للطلاب المحتاجين، وإقامة حملة حج لـ 30 حاجا.كما أقامت الجمعية الخيرية دورات تدريبية لأبناء الأسر المحتاجة في صيانة الجوال والحاسب الآلي استفاد منه 100 طالب بمبلغ وقدره 90 ألف ريال، استفادت منه 60 أسرة بهدف تأمين العيش الكريم للأسر المحتاجة.كما استعرض برنامج رعاية المسنين، حيث قدم البرنامج كراسي متحركة وفرش طبية ثم استعرضت برامج مشروع الأيتام وكفالتهم وكسوة العيدين للأيتام وأوقاف الجمعية.ونوه رئيس الجمعية المهندس محمد عجيبي بما تحظى به الجمعية من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير منطقة جازان والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل برامجها وأنشطتها الخيرية والإنسانية.