الردميات والرش أولويات مطالب أهالي رمادة

طالبوا رئيس بلدية أحد المسارحة بالإنارة وتسوير المقابر

عبدالله مشهور (أحد المسارحة)

طرح أهالي قرية رمادة خلب التابعة لمحافظة أحد المسارحة مطالبهم للقرية من نقص خدمات بلدية على طاولة رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس إبراهيم عابدين وذلك خلال الزيارة التي قاموا بها للبلدية بقيادة شيخ القرية موسى أحمد ضامري.وقد تضمنت مطالب القرية حسب الأهالي ومنهم حسين فقيهي وعلي مضيع والدكتور سلطان ضامري وعبدالله عياش، توفير ردميات ومتابعة نظافة القرية من قبل عمال شركة النظافة وتسوير مقبرة القرية الشرقية وتوفير إنارة للشوارع وصيانتها الدورية وباستمرار.فيما أكد منصور ضامري ويحي ضامري ومحمد ضامري وعلي ومحمد شبيلي أن السفلتة وصيانتها مطلب أساسي والرش الذي يقضي على الحشرات والناموس واستمرارها بالمجيء للقرية ورفع مخلفات المرمى وتحسينه وتجميله بمجسمات جمالية ووضع لوحات إرشادية تمنع الرمي في هذا الموقع الذي يعتبر واجهة القرية. وبينوا أن القرية فقيرة من حيث الخدمات مقارنة بالقرى الأخرى.من جهته، وعد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس إبراهيم عابدين بتلبية جميع الطلبات.يذكر أن شباب القرية قد نظموا حملة لنظافة القرية تحت شعار (رمادة بكم أجمل) والتي شارك بها كافة أبناء القرية من كبار سن وشباب.