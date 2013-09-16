أمير جازان يوجه بمتابعة ملاحظات أثارها أحد البرامج حول «التأهيل»

عبدالعزيز معافا (ضمد)، عبدالله الفيفي (جازان)

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إمارة المنطقة بمتابعة تفاصيل وملابسات الوقائع والملاحظات التي تم إثارتها بأحد البرامج التلفزيونية حول مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.وأكدت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعله، اهتمام أمير المنطقة بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه على رعايتهم والوقوف على أوضاعهم وإبلاغ تعليماته للجهات المشرفة على شؤونهم بحسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية لهم تقديرا لظروفهم.ودعا المتحدث الرسمي في بيان صحفي صباح أمس إلى ضرورة التريث في إطلاق الأحكام وكيل الاتهامات لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا بمعرفة وزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من صحة المقاطع المنشورة وتحديد المسؤوليات، وفور ظهور النتائج سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات على كل من يثبت بحقه الإهمال والتقصير والإساءة لهؤلاء النزلاء حفاظا على حقوقهم.