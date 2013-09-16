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مصدر فني في هوليوود: جاستن بيبر نشر صورة "سيناريو زائف" لفيلم Man of Steel 2

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مصدر فني في هوليوود: جاستن بيبر نشر صورة "سيناريو زائف" لفيلم Man of Steel 2 مصدر فني في هوليوود: جاستن بيبر نشر صورة "سيناريو زائف" لفيلم Man of Steel 2

كتب : عمرو عز الدين منذ 8 دقائق

صرح مصدر فني مطلع في مدينة السينما العالمية هوليوود، أن الصورة التي نشرها المغني الشاب جاستن بيبر على حسابه بموقع الصور الاجتماعي "إنستجرام" أول أمس، لا تدل على شيء لأن السيناريو الذي ظهر في الصورة "زائفا".

وحسب ما نقله موقع "ذا راب" الفني، فإن السيناريو الذي نشره بيبر لم يكن حقيقيا، فهو لا يملك نسخة منه، بل ولم يتم الانتهاء من كتابة السيناريو حتى الآن، وفي نفس الوقت لا يمكن لشركة "وارنر بروس" أن تترك السيناريو خارج مقراتها في مغامرة منها.

وكان بيبر قد نشر صورة له ممسكا بما يبدو أنه سيناريو للجزء الثاني من فيلم البطل الخارق سوبرمان Man of Steel، والذي سيواجه فيه باتمان في أول تجربة سينمائية تجمعهما معا تحت عنوان مؤقت وهو .Batman Vs Superman، وكتب بيبر تعليقا مصاحبا للصورة وهو "روبين"، ما دعى الكثيرين للاعتقاد بأنه سيلعب دور "روبين" في الفيلم القادم.

يذكر أن الممثل الإنجليزي هنري كافيل يقوم بدور سوبرمان بينما يؤدي النجم الأمريكي بن آفليك دور باتمان، والفيلم من إخراج زاك سنايدر ومن المتوقع عرضه في يوليو 2015.

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