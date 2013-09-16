السفارة الأمريكية لدى العراق تُدين سلسلة التفجيرات التي شهدتها بغداد

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 00:51

أدانت السفارة الأمريكية لدى العراق سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية، مساء أمس، "إننا ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين أثناء حضورهم مراسم الجنازة أول أمس بالقرب من الموصل، كما ندين الهجمات الأخرى التي حدثت اليوم وطالت المواطنين الأبرياء في جميع أنحاء العراق، ونتقدم بتعازينا الحارة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها شريكا أساسيًا للعراق في حربه ضد الإرهاب، ونعمل مع الحكومة العراقية للمساعدة على بناء القدرات التي من شأنها هزيمة الإرهابيين الذين قتلوا وتسببوا في إعاقات لمواطنين عراقيين من جميع الطوائف.

يذكر أن انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه أول أمس مستهدفًا مجلس عزاء لأبناء القومية الشبكية في مدينة الموصل، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وكانت سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة ضربت العاصمة بغداد وعددا من المحافظات العراقية الأخرى، ما أسفرعن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.